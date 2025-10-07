Islannin presidentin vierailu voi vaikuttaa hetkittäin liikenteeseen Espoossa huomenna keskiviikkona, tiedottaa poliisi.
Valtiovierailulla voi olla hetkittäin vaikutusta etenkin Kilon ja Otaniemn alueilla. Poliisi ohjaa liikennettä tarvittaessa.
Presidenttipari valtiovierailulla
Islannin presidentti Halla Tomasdottir ja hänen puolisonsa Björn Skulason aloittavat tänään tiistaina valtiovierailunsa Suomeen. Vierailua isännöivät presidentti Alexander Stubb ja rouva Suzanne Innes-Stubb.
Kaksipäiväisen vierailun teemoja ovat maiden väliset kahdenväliset suhteet, pohjoismainen ja alueellinen yhteistyö, arktisen alueen kysymykset sekä tuki Ukrainalle.
Keskiviikkona presidenttiparit tutustuvat muun muassa Nokian vierailukeskukseen Espoossa.