Presidentti Niinistö valtiovierailee Islannissa: Keskustelujen aiheina pohjoismainen yhteistyö ja ilmastonmuutos

Arktisen alueen merkitys on kasvamassa, ja tämä on yksi puheenaiheista presidentti Niinistön valtiovierailulla. Toinen iso kokonaisuus on pohjoismainen yhteistyö myös turvallisuusmielessä. Islannilla ei ole varsinaista omaa armeijaa, mutta se on Naton perustajajäseniä. Saaren strateginen sijainti on merkittävä.