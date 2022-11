Liigan hyökkääjälupaus tuhri rökäletappiossa – Olli Jokinen nosti tikunnokkaan ottelun jälkeen: "Vielä yritetään siirtää"

Avopaikassa tuhlaillut Huuhtanen on pelannut tulokaskaudellaan varsin mainiosti. 14 ottelussa häkki on heilunut neljästi. Lisäksi tilillä on kaksi syöttöpistettä. Hän on tulokkaiden pistepörssissä viidentenä. Tilaston kärjessä on Ilveksen Jani Nyman, joka onnistui illan ottelussa maalinteossa.