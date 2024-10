Kehonrakennuksen megatähti: Jätti-ilmoitus

– Olen tehnyt viime vuosina paljon uhrauksia, ja se on palkittu. Olen ollut todella kiitollinen, ja nyt on aika astua sivuun, Bumstead sanoi.

Hän kertoi tubettaja Chris Williamsonin haastattelussa suurimmaksi uhraukseksi mielenrauhansa: Bumstead on halunnut onnistua neuroottiseksikin luonnehtimallaan tasolla. Ääni hänen päänsä sisällä on ajoittain sanonut, ettei hän tekisi riittävästi, ja Bumstead on kokenut ahdistusta. Samalla hän on tehnyt valtavasti töitä ollakseen parempi.