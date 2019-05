Liettuassa äänestetään presidentistä – köyhyys ja epätasa-arvo teemoina, nuoret kannattavat seksuaalivähemmistöjä tukevaa ehdokasta

Yhdeksän ehdokasta kisaa paikasta istuvan presidentin Dalia Grybauskaiten seuraajana. Kyselyiden mukaan vain kolmella heistä on todellisia mahdollisuuksia.

Liettuan köyhyys on johtanut jyrkkään asukasmäärän laskuun, kun ihmisiä on muuttanut joukoittain Länsi-Eurooppaan paremman elämän toivossa.

Äskettäisen EU-raportin mukaan miltei 30:tä prosenttia liettualaisista uhkaa köyhyys tai syrjäytyminen. Riski on suurin maaseudulla.

Seksuaalivähemmistöjen oikeuksia kannattava Simonyte nuorten suosiossa



Taloustieteilijä Ingrida Simonyte nousi parlamenttiin vuonna 2016. Hän on ehdokkaista sosiaalisesti liberaalein ja tukee esimerkiksi seksuaalivähemmistöjen oikeuksia. Hänen kannattajiinsa kuuluu nuoria, kaupunkilaisia ja liberaaleja äänestäjiä.

Simonyte voitti konservatiivisen Kotimaan liitto – Liettuan kristillisdemokraatit -puolueen esivaalit viime vuonna ja on sen ehdokkaana, mutta ei ole puolueen jäsen.

Skvernelis lupaa taistella korruptiota ja köyhyyttä vastaan



Poliisivoimissa uraa luonut Saulius Skvernelis on saanut kiitosta laajoista uudistuksista, jotka liittyvät korruptioon ja tieliikenneturvallisuuteen.

Skvernelis esittää itsensä vaihtoehtona poliittisille ja liike-elämään kuuluville eliiteille. Hän on suosittu maaseudulla ja vanhempien äänestäjien keskuudessa.

Mies on luvannut jatkaa taistelua korruptiota ja köyhyyttä vastaan, mutta hänen pitkäaikainen vihanpitonsa istuvan presidentin ja joiden toimittajien kanssa on saanut kriitikot epäilemään hänen sopivuuttaan valtionpäämieheksi.

Maltillinen Nauseda nousi pankkialalta politiikkaan



Gitanas Nauseda on poliittinen tulokas, joka on viettänyt suurimman osan urastaan pankkialalla. Viime vuosikymmenen aikana hän on kommentoinut talousasioita julkisuudessa maltilliseen sävyyn.