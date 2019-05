Liettuan pääministeri eroaa presidentinvaalien kehnon tuloksen takia

Presidentinvaalien ensimmäisen kierroksen äänestysvilkkaus oli Liettuan vaalilautakunnan mukaan 56,45 prosenttia. Toinen kierros on tarkoitus järjestää 26. toukokuuta eli samaan aikaan europarlamenttivaalien kanssa.

"Kansalaiset kaipaavat sosiaalista oikeudenmukaisuutta"



Simonyte on suosittu ehdokas hyvin toimeentulevien ja koulutettujen kaupunkilaisten parissa, kun taas populistinen Skvernelis on suosittu köyhien maaseudulla asuvien keskuudessa.

Nauseda on yrittänyt rakentaa siltaa rikkaiden ja köyhien välillä. Kannattajat pitävät Nausedaa raikkaana vaihtoehtona, jolla on älyllistä kapasiteettiä presidentin tehtävään, mutta kriitikoiden mielestä hän on kaksinaamainen ja isojen yritysten palveluksessa.