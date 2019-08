Liettuan rajussa kolarissa kuolleen perheenisän ystävä kertoo viimeisestä puhelusta: Hänellä oli kiire ajaa laivaan – "Tämä ei missään nimessä ollut tahallinen kolari"

"Hän oli onnellinen perheenisä"

Yhtiökumppani on täysin varma ja vakuuttunut siitä, että mies ei ajanut kuorma-autoa päin tahallaan.

Perhe oli palaamassa lomalta

– Tämä ystävä soitti heti yöllä kertoi kolarista. Kuulin onnettomuudesta pari tuntia tapahtuneen jälkeen. Edellä ajaneet ystävät olivat kuulleet kauhean törmäysäänen. He tietenkin kääntyivät ja näkivät heti, mitä oli tapahtunut.

– Autoa ajanut ystävä on niin järkyttynyt ja sokissa tapahtuneesta, että hän ei ole pystynyt vielä palaamaan Liettuasta. Hän ei pysty edes ajamaan autoa, joten hänen isänsä menee nyt hakemaan heidät Liettuasta, yhtiökumppani kertoo.

Puhelu vain pari tuntia ennen kolaria

Työtoveri jutteli 39-vuotiaan miehen kanssa vain pari tuntia ennen kohtalokasta kolaria. Tuolloin mies kertoi, että he olivat parhaillaan ajamassa perheen kanssa Liettuasta kohti Viroa.

– Mies on varmaan ollut aika väsynyt. Puhelimessa hän kertoi haluavansa ajaa yöllä Tallinnaan perille odottamaan laivaa, ystävä kertoo.

Lapset ovat yhä Liettuassa

Kolarissa kuolleen miehen ja naisen perheeseen kuuluneet 11-, 9- ja 3-vuotiaat lapset matkustivat auton takapenkillä. He selvisivät kolarista vähin vammoin.

Lapset ovat yhä Liettuassa, mutta he voivat fyysisesti hyvin. Yhtiökumppanin mukaan keskimmäisen lapsen olkapää jouduttiin leikkaamaan ja nyt hän toipuu sairaalassa vielä viikon.

– Naisen isoisä ja sukulaisia on jo mennyt lasten luo Liettuaan. En ole vielä itse jutellut lasten kanssa. Pikkutyttö kyselee koko ajan äitiään, ystävä kertoo.

– Poliisin tutkimukset ovat vielä kesken ja sukulaiset selvittävät nyt asiaa Liettuassa. Miehen vanhemmat asuvat ulkomailla ja he haluaisivat haudata poikansa Turkkiin. En vielä tiedä, miten ja missä hautajaiset järjestetään.

Iloa ja surua yhtä aikaa

Yhtiökumppanille itselleen on juuri syntymässä perheeseen toinen lapsi, joten hänellä on nyt huolehdittavanaan hieman liikaakin asioita.

– Traaginen ystävän kuolema on nyt päällimmäisenä mielessäni. En pysty nukkumaan enkä edes iloitsemaan vauvamme syntymästä. Ravintolan lisäksi minun pitää huolehtia perheemme toisesta lapsesta, koska vaimoni on nyt sairaalassa synnyttämässä, mies huokaa.

Lämminsydäminen ihminen ja rakastava isä

Yhtiökumppanilla on erittäin lämpimät muistot kolarissa kuolleesta miehestä.

Turkkilaissyntyinen 39-vuotias mies on asunut Suomessa pienestä asti. 33-vuotias vaimo on myös turkkilaistaustainen, mutta hän on asunut Suomessa koko ikänsä. Myös vaimon vanhemmat ja sukulaisia asuu Suomessa.