Porvoossa murhan uhriksi joutunut äiti oli juuri aloittanut uudessa työpaikassaan – työkaverit saivat torstai-iltana pahaenteisen puhelun kriisityöntekijöiltä

Muuttivat äskettäin Porvooseen

Teki vaikutuksen työkavereihin

Kriisityöntekijä soitti illalla

– Meillä oli heti aamusta työpaikalla työterveyshuollon edustaja tukena ja kriisiapua on tarjolla jatkuvasti. Tämä on ollut erittäin järkyttävää meille kaikille, mutta apua on onneksi tarjottu ja sitä on koko ajan saatavilla, työkaveri kiittelee.