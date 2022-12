Liekkimeri lähes tuhosi mikkeliläisen Esan arvoautokokoelman – koti paloi, mutta harvinaiset menopelit saatiin pelastettua

Omakotitalon vieressä oli niin sanotusti saman katon alla autorakennus, jossa oli toistakymmentä arvokasta autoa. Pelastuslaitoksen saapuessa paikalle omakotitalo oli jo tulessa, mutta palo saatiin rajattua niin, että autorakennus pelastui. Vaikka autot eivät palaneet, on esimerkiksi tulipalon lämpö saattanut vahingoittaa niitä.

Talossa asunut, palohetkellä muualla ollut Esa Lampinen on onnellinen siitä, että hänen kokoelmansa pelastettiin tulelta.

Vaarassa oli satojen tuhansien autot

Lampinen on pitkän linjan autoharrastaja, jonka kokoelma on mittava.

"Liekit nuolivat auton reunaa"

Lampinen kertoo, että pelastuslaitos kertoi luultavasti pihan latauspistokkeessa olleesta Audi e-tron GT -sähköautosta. Autoon ei tullut ulkoisia vaurioita, mutta se on voinut saada lämpövauriota, jotka tekevät siitä käyttökelvottoman. Myös auton akusto on saattanut vaurioitua.

Kokoelmassa kolmisenkymmentä autoa

Lampisen kokoelmaan kuuluu yhteensä kolmisenkymmentä nelipyöräistä. Harrastukseen on laitettu isot rahat kiinni, ja siksi autojen pelastuminen liekeiltä ilahduttaa.

– Uskomaton kyllä, että autot säilyivät. Yhtäkin niistä on laitettu parikymmentä vuotta, Lampinen kertoo.

Katto romahtanut, vettä polveen asti

– Ihmettelen kyllä mistä se on syttynyt. Kuvista ei osaa sanoa, mistä ihmeestä se on lähtenyt.

Lampisen käsitys on, että hänen kotinsa toinen kerros on täysin tuhoutunut ja alakerrassa on vettä polveen asti.