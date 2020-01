Libyan konfliktiin näyttäisi syntyvän tulitauko – pääkaupungin valloitusta yrittänyt sotapäällikkö noudatti Venäjän ja Turkin kehotusta

He kuitenkin varoittivat iskevänsä takaisin, jos vastapuoli rikkoo tulitaukoa. Muita yksityiskohtia Haftarin joukot eivät tulitauosta kertoneet.

Yrittänyt vallata pääkaupunkia

Haftar aloitti huhtikuussa hyökkäyksensä pääkaupunki Tripolin valtaamiseksi, mutta toistaiseksi se ei ole onnistunut. Haftarin joukkojen hallussa on kuitenkin käytännössä koko Libyan itä- ja eteläosa.

Merkel ja Putin tukevat rauhanprosessia

– Toivon, että Libyan osapuolet ryhtyvät tulitaukoon ja keskeyttävät aseelliset yhteenotot muutaman tunnin sisällä. On tärkeä lopettaa aseellinen konflikti, Putin sanoi.

Turkki lähetti tällä viikolla joukkoja Libyaan GNA-hallinnon tueksi. Venäjän taas on sanottu tukevan Haftaria, mutta Putin kiisti jälleen tämän syytöksen.

Epävakautta jo lähes 10 vuotta

Libya on kärsinyt epävakaudesta ja aseellisten ryhmien yhteenotoista sen jälkeen, kun diktaattori Muammar Gaddafin hallinto kukistettiin vuoden 2011 kansannousussa. Haftarin joukot ovat viime vuosina kasvattaneet valtaansa, ja häntä tukevat ainakin Egypti ja Arabiemiirikunnat.

Merkel on sanonut, että Libyasta on vaarassa tulla "uusi Syyria". Libyan epävakauden on pelätty helpottavan jihadistien ja ihmissalakuljettajien toimintaa alueella.