"Libanonin nuoriso vaatii muutosta" – maan presidentti ehdottaa valtion julistamista maalliseksi

Mielenosoittajat ovat pitkään syyttäneet Aounia siitä, että hän on menettänyt kosketuksen Libanonin nuorisoon.

– Sanon kyllä, aika on tullut. On tarve kehittää, muokata, muuttaa järjestelmää, hän jatkoi, muttei tarkentanut juuri mahdollisia muutoksia sekulaarisuusvaateidensa lisäksi.

Räjähdys ja hallitusero

Eroon lahkoihin perustuvasta politiikasta

Nasrallah kuitenkin kertoi televisioidussa puheessaan, että Hizbollahilla on yksi ehto uuden poliittisen järjestelmän muovaamiselle. Keskustelut tulisi käydä niin, että niillä olisi Libanonin eri ryhmittymien suostumus ja niissä otettaisiin huomioon ryhmien tahto.

18 virallista lahkoa

Libanonin nykyisen hallintomuodon pohja on vuonna 1989 Saudi-Arabian Taifissa solmitussa sopimuksessa. Taifin sopimus toi päätökseen vuosina 1975–1990 käydyn sisällissodan.

Sittemmin siitä on kuitenkin tullut malliesimerkki juuri sellaisesta lahkoihin perustuvasta politiikasta, josta monet haluavat päästä eroon. Libanon tunnustaa 18 virallista uskonnollista lahkoa, ja maan parlamentin 128 paikkaa on jaettu tasan muslimien ja kristittyjen välillä.

Maanantaina "neuvotellaan" uudesta pääministeristä

Maanantaina Libanonissa on määrä aloittaa neuvottelut uudesta pääministeristä. Sunnien muslimiyhteisön poliittiset johtajat ovat kuitenkin jo päässeet yksimielisyyteen yhdestä nimestä.

Ryhmällä on Taifin sopimuksen pohjalta oikeus pääministerin paikkaan. Sunnipäättäjien ehdokas, 48-vuotias Mustafa Adib, on Libanonin suurlähettiläs Berliinissä. Poliittisessa ympäristössä hänen nimensä on kuitenkin varsin tuntematon.