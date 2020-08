Libanonin hallitus eroaa – neljä ministeriä ehti luopua salkuistaan ennen pääministerin eropäätöstä

Maan pääkaupungissa Beirutissa on ollut laajoja mielenosoituksia maan hallintoa vastaan sen jälkeen, kun valtaisa räjähdys tuhosi liki puolet kaupungista ja tappoi ainakin 220 ihmistä vajaa viikko sitten.

Televisiopuheessaan pääministeri syytti räjähdyksestä korruptoitunutta poliittista eliittiä, joka on johtanut maata yli 30 vuotta.

Beirutin kuvernööri Marwan Aboud kertoi maanantaina, että räjähdyksessä kuolleiden määrä on noussut ainakin 220:een ja ainakin 110 ihmistä on vielä kateissa, kertoo BBC. Lisäksi loukkaantuneita on kuutisentuhatta.