Libanonin jättimielenosoitukset jatkuvat: Kristillinen puolue aikeissa erota hallituksesta

Libanonissa tuhannet ihmiset ovat osoittaneet kolmatta päivää mieltä hallituksen kaavailemia veronkorotuksia vastaan. Valtion ensi vuoden budjettiin on ollut suunnitteilla useita uusia verotuskohteita. Esimerkiksi pikaviestimien kautta tehdyt puhelut, kuten Whatsapp-puhelut, aiottiin muuttaa verollisiksi, mutta päätös on jo peruttu.

Protestien taustalla on myös laajempaa turhautumista Libanonin korruptioon ja poliittiseen järjestelmään. Hallitusta on syytetty kyvyttömyydestä kitkeä korkeaa työttömyyttä. Maassa on paha talouskriisi ja poliittinen päätöksenteko on rampautunut.