Iran iski USA:n kohteisiin – asiantuntija: Pelkona "katastrofaalinen onnistuminen"

Jos Iranin vastaiskun aiheuttamat tuhot jäävät vähäisiksi, voi Trump pidättäytyä uudelta hyökkäykseltä.

Iran voi vahingossa "katastrofaalisesti onnistua" tekemällään ohjusiskulla Yhdysvaltojen sotilaskohteisiin.

Jos näin kävisi, ei presidentti Donald Trumpilla olisi juuri muita mahdollisuuksia kuin vastata Iranin iskuun. Yhdysvallat pommitti sunnuntaina Iranin ydinlaitoksia.

Näin arvioi jo ennen Iranin iskujen tapahtumista varapresidentti Kamala Harrisin Lähi-idän neuvonantaja Ilan Goldenberg, joka toimii tätä nykyä lobbausjärjestö J Streetissa.

Katastrofaalinen onnistumisen voisi Goldenbergin mukaan aiheuttaa juuri varsin rajoitettu ohjushyökkäys, joka kuitenkin osittain pääsisi Yhdysvaltojen ilmatorjunnan läpi ja voisi näin esimerkiksi tappaa useita amerikkalaissotilaita.

Iranin vallankumouskaarti kuvaili tekemäänsä iskua "järisyttäväksi ja voimakkaaksi ohjushyökkäykseksi" Yhdysvaltojen Al Udeid -ilmasotatukikohtaa vastaan.

Israelin mukaan Iran on laukaissut ainakin kymmenen ohjusta Qatarissa sijaitsevia yhdysvaltalaiskohteita kohti ja yhden Irakiin, jossa niin ikään on amerikkalaisjoukkoja.

Qatarin mukaan ilmaisku sen maaperälle on torjuttu.

Tietoja iskun luonteesta, koosta tai sen aiheuttamista tuhoista ei ole vahvistettu.

Jos Israelin väite ohjusten määrästä pitää paikkansa, on kyse samansuuntaisesta ohjushyökkäyksestä kuin minkä Iran teki vuonna 2020 sen jälkeen kun Yhdysvallat oli droonilla tappanut vallankumouskaartin Quds-joukkojen komentajan Qassem Suleimanin.

Vuonna 2020 presidentti Trump ei vastannut asein Iranin ohjusiskuun.

– Jos yhdysvaltalaiset tappiot ovat rajalliset, voi Trump toimia samalla tavalla kuin vuonna 2020, Goldenberg kirjoittaa yhdysvaltalaisessa Foreign Affairs -lehdessä.

Yhdysvallat on antanut ymmärtää, että se on viestittänyt Iranille, ettei se tee uusia iskuja, jos Iran ei kosta viime viikonlopun pommitusta.

– Trump luultavasti toivoo, että Yhdysvallat kestää rajoitetun iranilaisen vastaiskun ja voi näin pysyä erossa syvemmästä sodasta, Goldenberg kirjoitti ennen Iranin ohjushyökkäystä.

Israel ja Iran ovat jatkaneet ilmaiskujaan Yhdysvaltojenkin iskun jälkeen.

Israelin pääministeri Benjamin Netanjahun mukaan Israel on hyvin lähellä saavuttaa tavoitteensa Irania vastaan. Israel pyrkii välttämään "kulutussodan", Netanjahu sanoo.

Israelin mukaan sen tavoite on estää Irania kehittämästä ydinasetta. Sekä Netanjahu että Trump ovat lisäksi tehneet selväksi, etteivät he pistäisi pahakseen, jos Iranin johto vaihtuisi.

Yhdysvaltalaislehti Wall Street Journalin mukaan ballistisia ohjuksia torjuvien israelilaisten Arrow-ilmatorjuntajärjestelmien ohjukset alkavat olla loppumassa.

Laajalti on arvioitu, että Israel ja Yhdysvallat ovat ilmaiskuillaan pystyneet merkittäviltä osin tuhoamaan Iranin ydinaseohjelman. Epäselvää on kuitenkin esimerkiksi se, kuinka paljon Iranilla on rikastettua uraania jäljellä.