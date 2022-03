Li Andersson takin kääntämisestä Nato-jäsenyydelle: ”Tylsä ilmaisu” – tämä on opetusministerin kanta liittoutumiselle nyt

Opetusministeri Anderssonin johtama Vasemmistoliitto on aiemmin pysynyt vankkumattomana Nato-jäsenyyttä vastustavana puolueena. Viime viikkoina puolueen sisällä on tapahtunut suuria muutoksia Nato-keskustelun luonteessa, kun Euroopan turvallisuustilanne on muuttunut. Andersson ei kuitenkaan puhuisi takin kääntämisestä, vaikka myöntää suhtautuvansa myönteisemmin mahdolliseen liittoutumiseen kuin ennen Venäjän hyökkäystä.