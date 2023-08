Lewis Hamilton laittoi nimensä sopimuspaperiin

Hamilton siirtyi Mercedekselle vuonna 2013. Loistokas yhteistyö saksalaistallin kanssa on tuottanut brittikuskille kuusi kuljettajien maailmanmestaruutta. Hamilton on ottanut Mercedeksen ratissa 82 osakilpailuvoittoa ja saavuttanut 78 paalupaikkaa. Aiemmin hän juhli mestaruutta myös McLarenilla vuonna 2008.

Viimeiset kaksi kautta Hamilton on kuitenkin joutunut seuraamaan taaempaa Red Bullin ja Max Verstappenin dominointia F1-sarjassa.

Verstappen nujersi Hamiltonin äärimmäisen tiukassa mestaruustaistossa vuonna 2021. Viime kaudesta lähtien hollantilaiskuljettaja on ollut sarjan ylivoimainen hallitsija.

– Unelmoimme joka päivä siitä, että olisimme parhaita ja olemme tähdänneet siihen tavoitteeseen koko menneen vuosikymmenen. Huipulle nousu ei tapahdu yhdessä yössä tai lyhyessä ajassa. Se vaatii omistautumista ja kovaa työtä ja on ollut kunnia päästä historiankirjoihin tämän upean tallin kanssa, Hamilton maalaili Mercedeksen tiedotteessa.

– Emme ole koskaan olleen voitonnälkäisempiä. Olemme oppineet menestyksestämme, mutta myös kaikista takaiskuista. Jatkamme unelmiemme jahtaamista ja jatkamme taistelua haasteista huolimatta ja me voitamme vielä. Olen kiitollinen tallille, joka on tukenut minua radalla ja sen ulkopuolella. Tarinamme on vielä kesken. Olemme päättäväisiä tavoitellessamme lisää menestystä, emmekä lopeta ennen kuin saavutamme sen.