Lewis Hamilton riisui jo hanskansa – Max Verstappen sai varoituksen: "Olen suunnitellut kaiken"

Hamiltonin kuluva kausi on kuitenkin ollut väkevä, vaikka voittoja ei olekaan kertynyt. Hamilton on MM-sarjassa kolmantena heti Red Bullin Max Verstappenin ja Sergio Perezin jälkeen.

Kokenut brittikuljettaja on kuitenkin hiljalleen kääntänyt katseensa jo kohti ensi kautta.

Hamilton oli kaudella 2021 erittäin lähellä historiallista kahdeksatta maailmanmestaruuttaan, mutta Verstappen vei tittelin itselleen hyvin kyseenalaisella tavalla. Nyt Verstappen on ajanut jo kolmeen perättäiseen mestaruuteen.

Hamilton on ehtinyt jo luoda tarkan suunnitelman, jotta hän voisi nousta jälleen maailmanmestariksi ja ryöstää itselleen takaisin sen valtikan, jonka Verstappen häneltä kiistanalaisesti aikoinaan vei.

Kausi 2024 on Hamiltonille jo hänen uransa 18:s F1:ssä. Vaikka vuosia ja menestystä on kertynyt runsaasti, nälkä voittamiseen ja itsensä kehittämiseen on yhä kova.