Lewis Hamilton turhautui – Mercedeksen F1-tähti poikkeuksellisessa tilanteessa

Hamiltonilla on kahden kisan jälkeen koossa sijoitukset seitsemän ja yhdeksän. Pisteitä on yhteensä kuusi. Edellistä näin huonoa kauden aloitusta pitää Hamiltonin tapaukesssa hakea aina 15 vuoden takaa, kun hänellä oli kahden kisan jälkeen koossa vain yksi piste.

– Auto on suhteellisen hyvä alhaisissa nopeuksissa, eikä tilanne ole kovin huono hieman kovemmissakaan vauhdeissa. Mutta kovassa vauhdissa olemme pahasti perässä, Hamilton sanoi Sky Sportsille Racefans -sivuston mukaan.

Mercedes lähti kahden vuoden taaperruksen jälkeen uuteen kauteen toiveikkaana tehtyään talven aikana autoonsa merkittäviä uudistuksia. Hamiltonin mukaan osa nyt ilmenevistä ongelmista on kuitenkin viime vuosilta tuttuja.

– On ehdottomasti turhauttavaa olla kolme vuotta putkeen samassa tilanteessa. Se on rankkaa. Tiedän, että painamme leuan rintaan ja jatkamme työntekoa. Tiedän, että kaikki ihmiset tehtaalla paiskivat hommia niin kovasti kuin pysyvät. Mutta meidän täytyy ehdottomasti tehdä joitain suuria muutoksia.

– Ehkä ne muutokset, joita olemme tehneet, eivät ole olleet riittävän suuria. Edessämme olevat tallit ovat yhä liikkeellä joiltain osin erilaisella konseptilla kuin me. Meillä on suorituskykyä löydettävänä, se on varmaa.