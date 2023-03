Lewis Hamilton ei sulattanut tappiotaan tallikaverille – joutui selittelemään lausuntojaan

– Mielestäni ei ollut lainkaan kyse tuurista, vaan kyse on kisaan valmistautumisesta, Russell sanoo Sky Sportsin mukaan .

– Olen tehnyt niin aikaisemmin, ja joskus se on toiminut, toisinaan ei. Tällä kertaa se toimi Georgelle ja hän teki loistavaa työtä.

– Uskon, että tässä urheilulajissa ei ole sellaista asiaa kuin hyvä onni. On vain hyvää valmistelua, ja George näytti vihjailevan tätä tosiasiaa.

Kaksikon välinen kilpa MM-sarjassa on toistaiseksi tiukka. Hamilton on 20 pistettä, ja hän on kaksi pistettä Russellia edellä. Viime kaudella Russell kepitti tallikaverinsa jopa 35 pisteellä, kun hän oli MM-sarjan neljäs. Hamilton jäi viime kaudella MM-sarjassa kuudenneksi.