Leonardo ei ollut harrastanut seksiä ja kuuli, ettei eläisi kolmekymppiseksi – urheilija sai todeta: "Olen joku muu"

Machado päätti laittaa rutiininsa remonttiin, mistä myös muun muassa Fitness Volt -sivusto on raportoinut. Machado karsi rasvaisen pikaruoan ruokavaliostaan ja alkoi käydä kuntosalilla pudottaakseen painoa sekä rakentaakseen lihaksikasta vartaloa. Hän on käynyt myös vatsan muotoiluleikkauksessa.

Muutos tiukkakuntoiseksi kehonrakentajaksi on ollut valtava. Sen Machado on tehnyt kovalla päättäväisyydellä. Hän kertoo 90 prosentin ihmisistä pitäneen mahdottomana, että hän astelisi jonain päivänä kehonrakennuslavalle, mutta Machado on tavoitteensa toteuttanut ja kisannut Brasiliassa.