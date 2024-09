Stillman kertoi haastattelussa, että on saanut uudesta albumistaan paljon positiivista palautetta muun muassa sosiaalisessa mediassa. Hän ei kertomansa mukaan ole koskaan saanut yhtä paljon viestejä liittyen julkaisemaansa musiikkiin.

– Nyt, kun hän oli kuunnellut minun levyäni ja tätä kyseistä biisiä, oli hän jälleen muistanut, kuinka tärkeää musiikki hänelle on. Tuollaiset koskettavat, ne ovat itseasiassa tärkeimpiä palkintoja. Että joku, joka on voinut huonosti, voi tämän myötä ehkä paremmin, hän jatkoi.

Myös Stillmanin itsensä elämässä on tapahtunut tämän vuoden aikana käänne parempaan. Hän nimittäin hakeutui Minnesota-hoitoon ja raitistui puoli vuotta sitten.

Minnesota-mallinen päihdehoito on kehittynyt Yhdysvaltain Minnesotan päihdehoitokeskuksissa 1950-luvulla. Minnesota-hoidossa kuntoudutaan esimerkiksi ryhmäterapian avulla ja osallistamalla myös läheiset hoitoon. Hoidon tavoitteena on päihteetön elämä.

– Se on hoitamattomana ennenaikaiseen kuolemaan johtava sairaus, ja sitä piti lähteä hoitamaan.

Stillman on kertomansa mukaan yrittänyt aikaisemmin raitistua omin avuin "satoja kertoja" – tuloksetta. Hänen mukaansa raitistuminen oli hänelle mahdollista avun ja vertaistuen turvin.

– En enää itse pystynyt hallitsemaan sitä. Jos sinulla on vakava päihdeongelma ja olet vakavasti sairas, niin ei siinä ole oikein vaihtoehtoja. Se ei parane käymällä punttisalilla tai ajamalla parran, vaan se vaatii hoitoa, hän sanoi.

– Siihen on saatavilla apua. Ilman apua on tosi vaikeaa pärjätä, jos on vakavasti sairas, hän muistutti.