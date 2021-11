Leo Komarovin siirrolle sinetti – "Vaikein urallani tekemäni päätös"

34-vuotias Komarov on pelannut NHL:ssä yhdeksällä kaudella. Hyökkääjä on pelannut NHL:ssä yli 490 runkosarjapeliä ja lähes 60 ottelua pudotuspeleissä eli play-off-peleissä.

Komarov on NHL:n runkosarjapeleissä tehnyt urallaan 63 maalia ja ottanut 107 syöttöpistettä.

Ennen New York Islandersia Komarov pelasi useita kausia Toronto Maple Leafsissa. Islandersin riveissä Komarov on pelannut neljällä kaudella. Kuluvalla kaudella hän on pelannut yhdessä ottelussa.