Leo Komarov häkeltyi hurjasta Leijonat-paluuväitteestä – "Aikamoista…"

Uuden kauden alla kysymysmerkit kääntyivät siihen, että onko Komarov menneen talven lumia? Eli vieläkö hän on vahvistus liigatasolla.

Komarov on vastannut huutoon syksyn alkuhetkillä. Kokeneelle hyökkääjälle on merkattu syksyn 13 ottelussa tehot 3+5=8. Hänestä on välittynyt myös erittäin lupaavia merkkejä muun muassa edistyneiden tilastojen puolella.