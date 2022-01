Lemmikkikaupassa puhkesi koronarypäs Hongkongissa – viranomaiset ryhtyivät tiukkoihin toimiin: Noin 2000 pieneläintä lopetetaan

Tartunnat on jäljitetty liikkeen työntekijään ja ne ovat deltavarianttia.

Hongkongissa noudatetaan tiukkaa zero covid -henkistä politiikkaa ja niinpä nyt on päätetty lopettaa myös muiden liikkeiden pieneläimiä yhteensä 34 eri liikkeestä. Lopetettavia eläimiä on yhteensä noin 2000.