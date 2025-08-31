Leirikoulujen ongelmallisuus ratkaistiin kouluissa – nyt kaikki saavat osallistua

1:51imgOpetushallitus päivitti ohjeitaan, ja nyt kaikilla on oikeus osallistua leirikoulutoimintaan, vaikka ei olisi osallistunut rahankeräyksiin.
Koulut ovat onnistuneet järjestämään leirikoulutoimintansa ilman lisämaksuja. Aiemmin leirikoulujen maksullisuudesta tehtiin useita kanteluja viranomaisille.

Opetushallitus päivitti ohjeitaan, ja nyt kaikilla on oikeus osallistua leirikoulutoimintaan, vaikka ei olisi osallistunut rahankeräyksiin. Opetushallituksesta kerrottiin MTV Uutisille, että kouluissa on opittu toimimaan oikein leirikouluasioissa eikä kyselyjä tule kuin muutamia vuosittain.

– Olemme saaneet ohjeesta varsin hyvää palautetta. Se on tukenut kouluja hyvin. Kouluissa on opittu toimimaan leirikouluasioissa, todettiin Opetushallituksen viestinnästä.

Aiemmin koulujen maksullisesta toiminnasta tehtiin useita kanteluja oikeusasiamiehelle saakka, jonka ratkaisu selkeytti rahankeräyksiin kouluissa. 

LeirikouluOpintokäyntejä, retkiä ja leirikouluja voidaan tukea oppilaiden ja huoltajien yhteisesti keräämillä varoilla.

Opetushallitus päivitti ohjeitaan, joissa todetaan, että jokaisella on oikeus yhdenvertaisesti ilman lisämaksuja osallistua leirikouluun vaikkei olisi osallistunut rahankeräykseen.

Puistolanraitin ala-asteen koulun kuudesluokkalaiset viettivät kahden yön leirikoulunsa Pellin leirikeskuksessa Karjalohjalla. Luokka sai kerättyä leirikoulukustannukset lähes 4000 euroa viidessä vuodessa.

