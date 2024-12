Tällä viikolla eletään mielenkiintoisia aikoja, kun Suomi, Ruotsi, Kanada ja USA julkaisevat nimilistansa helmikuussa pelattavaan NHL-turnaukseen (4 nations Face-off). Ketkä ovat Leijonista mukana? Ja miten käy Patrik Laineen? MTV Urheilun toimittajakolmikko jakoi omat näkemyksensä siitä, keitä Suomen joukkueeseen valitaan.

Suomi, Ruotsi, Kanada ja USA julkaisivat jo kesällä ensimmäiset nimensä tulevaa NHL-turnausta varten. Leijonien valinnat kohdistuivat Nashville Predatorsin Juuse Sarokseen, Dallas Starsin Miro Heiskaseen ja Esa Lindelliin, Florida Panthersin Aleksander Barkoviin, Carolina Hurricanesin Sebastian Ahoon ja Colorado Avalanchen Mikko Rantaseen.

Leijonien loput valinnat julkaistaan Suomen aikaan keskiviikkona kello 21.

Ketkä ovat Leijonissa mukana? Näin Suomen maajoukkueen päävalmentaja Antti Pennanen kuvaili valintaprosessia maanantaina.

– Olemme käyneet laajoja keskusteluja tiimin kanssa valintoihin liittyen. Olemme pohtineet ratkaisuja monesta eri näkökulmasta katsottuna. Olemme pohtineet perinteisiä rooliasioita, sitä, kuka sopii mihinkin ja ketkä voisivat pelata keskenään. Sen lisäksi mukana on myös se, että tässä tulee melkein kahden kuukauden tauko ennen kuin aletaan pelaamaan. Olemme yrittäneet peilata sitä, että mikä kunkin pelaajan tilanne voisi olla silloin. Se on selvää, että hyviä pelaajia jää rannalle, Pennanen totesi.

Florida Panthersin (vasemmalla) ja Dallas Starsin (oikealla) suomalaiset ovat kaikki tyrkyllä Leijonien NHL-joukkueeseen.

Kunkin maan joukkueeseen valitaan kolme maalivahtia, seitsemän puolustajaa ja 13 hyökkääjää.

MTV Urheilun toimittajat Ossi Karvonen, Anssi Shemeikka ja Ilari Savonen tekivät omat valintansa Leijonien joukkueen suhteen.

Ossi Karvonen:

Maalivahdit

Juuse Saros – Kevin Lankinen – Ukko-Pekka Luukkonen

Pakkiparit

Miro Heiskanen – Esa Lindell

Niko Mikkola – Olli Määttä

Rasmus Ristolainen – Henri Jokiharju

Juuso Välimäki

Hyökkäysketjut

Artturi Lehkonen – Aleksander Barkov – Mikko Rantanen

Teuvo Teräväinen – Sebastian Aho – Patrik Laine

Mikael Granlund – Roope Hintz – Kaapo Kakko

Erik Haula – Anton Lundell – Eetu Luostarinen

Matias Maccelli

– Hyökkäyksessä Laine on villi jokerikortti, mutta hän on mukana lähinnä ylivoimaulottuvuutensa takia. Laine on lisäksi yksi harvoista tarjolla olevista rightin pelaajista. Luotan koostumuksissa tutkapareihin ja toisilleen tuttuihin pelaajiin. Jos Laine jää esimerkiksi loukkaantumisen takia sivuun, kakkoskenttään on tyrkyllä muun muassa Granlund, Karvonen toteaa valinnoistaan.

Valitaanko Patrik Laine Leijonien mukaan?

Anssi Shemeikka:

Maalivahdit

Juuse Saros – Kevin Lankinen – Ukko-Pekka Luukkonen

Pakkiparit

Esa Lindell – Miro Heiskanen

Niko Mikkola – Rasmus Ristolainen

Olli Määttä – Henri Jokiharju

Juuso Välimäki

Hyökkäysketjut

Artturi Lehkonen – Aleksander Barkov – Mikko Rantanen

Sebastian Aho – Roope Hintz – Teuvo Teräväinen

Eetu Luostarinen – Anton Lundell – Mikael Granlund

Joel Kiviranta – Erik Haula – Kaapo Kakko

Jesperi Kotkaniemi

– Ainoa todella merkittävä kysymys Antti Pennasen Four nations -joukkueen valinnassa vaikuttaa liittyvän Patrik Laineeseen. Suomella ei yksinkertaisesti ole – Laineen lisäksi – oikea käsi alhaalla laukovaa ylivoimauhkaa. Siitä huolimatta en Pennasena laskisi Laineen varaan. Hänen viime vuosiensa näytöt ovat olemattomia ja viidellä viittä vastaan pelattaessa Laine on ollut jo vuosia ennen muuta uhka, ei mahdollisuus, Shemeikka toteaa.

Leijonien GM Jere Lehtinen (vasemmalla) ja päävalmentaja Antti Pennanen ovat kovien valintojen äärellä.

Ilari Savonen:

Maalivahdit

Juuse Saros – Kevin Lankinen – Ukko-Pekka Luukkonen

Pakkiparit

Niko Mikkola – Miro Heiskanen

Esa Lindell – Rasmus Ristolainen

Olli Määttä – Henri Jokiharju

Juuso Välimäki

Hyökkäysketjut

Artturi Lehkonen – Aleksander Barkov – Mikko Rantanen

Roope Hintz – Sebastian Aho – Teuvo Teräväinen

Mikael Granlund – Erik Haula – Patrik Laine

Eetu Luostarinen – Anton Lundell – Joel Kiviranta

Kaapo Kakko

– Patrik Laine on kieltämättä sellainen pelaaja, josta olen skeptinen keskiviikon julkistusten alla. Kun kuunteli Leijonien johdon puheita maanantaina, saattoi niistä aistia jopa sen, että Laine ei välttämättä olisikaan mukana nyt julkaistavalla listalla. Tesoman tykin yllä on niin paljon epävarmuustekijöitä todella pitkän poissaolon jäljiltä. Se, että turnaus pelataan vasta helmikuussa, antaa kuitenkin pontta sille, että Laine valitaan mukaan. Syy on yksinkertainen: Suomella on hyvä joukkue, mutta siinä ei ole liikaa maalintekovoimaa – varsinkin jos Laine jäisi rannalle. Hyökkäyksessä Joel Kiviranta on varmasti monelle yllätysvalinta. Leijonien päävalmentajalla Pennasella on yhteistä historiaa Kivirannan kanssa (MM-kisat 2019) ja Pennanen arvostaa sitä, mitä Kiviranta tuo pöydälle. ”Uskon, että meillä on monipuolisesti osaamista joukkueessa”, Pennanen totesi maanantaina valinnoista. Tuossa hyökkäyspohjassa on mahdollista se, että Laine ja Kakko vaihtaisivat paikkoja keskenään, mikäli Laineesta ei ole hyötyä viidellä viittä vastaan -pelatessa. Puolustuksessa Leijonien isoin kysymys liittyy Jani Hakanpäähän, joka on kärsinyt pahasta polvivammasta. Se, että Hakanpää asetettiin jälleen loukkaantuneiden listalle, ei kerro tietenkään hyvää. Maalivahtien suhteen Suomella ei ole mitään epäselvyyttä, Savonen käy läpi.

