Patrik Laine uuteen ketjuun – Leijonien NHL-kokoonpanoon muutoksia

Leijonien valmennusjohto pistää ketjuja uuteen uskoon 4 Nations -turnauksen Ruotsi-ottelun alla.

Suomi koki turnauksen avausottelussaan ruman murskatappion Yhdysvalloille, joka oli parempi peräti lukemin 6–1. Leijonien valmennusjohto reagoi tappioon muutoksilla.

Aleksander Barkovin (Florida Panthers) johtama ykkösketju pysyy samana, mitä se oli jo ottelussa USA:ta vastaan. Sen sijaan kaikki muut ketjut menevät uuteen uskoon.

Sebastian Ahon (Carolina Hurricanes) johtamaan kakkosvitjaan nostetaan nyt Mikael Granlund (Dallas Stars), joka korvaa Patrik Laineen (Montreal Canadiens). Laine siirretään Anton Lundellin (Florida Panthers) johtamaan kolmosketjuun.

Kokoonpanoon uutena pelaajana nostetaan Kaapo Kakko (Seattle Kraken). Joel Armia (Montreal Canadiens) jää nyt ylimääräisenä sivuun.

– Kakko on pelannut viime aikoina hyvin. Toivon hänen tuovan meille kamppailuvoimaa ja tuoreita jalkoja. Armia oli ihan ok, mutta kahden jäähyn takia hän on ulkona, Leijonien päävalmentaja Antti Pennanen perusteli muutoksia.

Pennanen kommentoi myös Laineeseen kohdistunutta ketjumuutosta.

– Hän ei missään nimessä huonosti pelannut. Hän teki hyvällä moraalilla töitä. Iso ajatus tässä on se, että miten saadaan Granlundin peliaikaa kasvatettua, Pennanen totesi.

Leijonien maalilla Kevin Lankinen korvaa Juuse Saroksen.

Leijonien ja Ruotsin ottelu alkaa Suomen aikaan kello 20.

Suomen ketjut Ruotsi-pelissä:

Artturi Lehkonen – Aleksander Barkov – Mikko Rantanen

Roope Hintz – Sebastian Aho – Mikael Granlund

Eetu Luostarinen – Anton Lundell – Patrik Laine

Teuvo Teräväinen – Erik Haula – Kaapo Kakko

Niko Mikkola – Esa Lindell

Olli Määttä – Henri Jokiharju

Urho Vaakanainen – Nikolas Matinpalo

Kevin Lankinen (Juuse Saros)