Leijonille lisää huolia? Antti Pennanen yllättyi tiedosta

Leijonat sai hanoja auki torstain Slovenia-ottelussa, kun se otti peräti 9–1-voiton. Hurjan maali-ilottelun lisäksi Leijonat koki myös takaiskuja taiston yhteydessä.

Leijonat oli kärsinyt tehottomuudesta MM-turnauksen alkuvaiheilla. Nyt sen ”tulpat aukesivat”, niin kuin joukkueen päävalmentaja Antti Pennanen muotoili.

– Ei tuosta ainakaan haittaa ole. Tulevaisuudessa tietenkin nähdään, että miten tuo näkyy. Jätettiin vielä ylivoimamaali jemmaan. Alivoimalla tehtiin jo, Pennanen virnuili.

Leijonissa riitti onnistujia. Kaikista näkyvimmin esillä oli Teuvo Teräväinen, joka nousi sivuamaan kaikkien aikojen MM-ennätystä.

– Teuvo 0+6 ja lopussa oli mahdollisuus saada vielä seitsemäs. Eeli (Tolvanen) teki neljä, Vili (Saarijärvi) sai ensimmäisen maajoukkueosumansa ja viides oli hieno yhteispelimaali, minkä Lenni (Hämeenaho) teki. Enemmän maistuu heidän puolestaan, Pennanen iloitsi.

Onnistumisten lisäksi Leijonat koki myös takaiskuja, kun keskushyökkääjä Mikael Ruohomaa jätti pelin kesken.

– En ole vielä viimeistä diagnoosia saanut. Hänen tilanteensa tiedetään paremmin aamulla, Pennanen totesi Ruohomaahan liittyen.

Tämän takaiskun lisäksi Pennanen kuuli yllättävän tiedon toimittajaringin yhteydessä, kun hänelle mainittiin siitä, miten puolustaja Robin Salo oli kokenut kolhun pelin lopulla, eikä hän saapunut pelin jälkeen median eteen.

– Tuo on mulle ihan uusi tieto. Voi olla, että jotain on tullut, mutta se on mennyt multa ohi, Pennanen myönsi.

Ruohomaan kolhun myötä Leijonien valmennusjohto löi 37-vuotiaan arvokisadebytantin Jan-Mikael Järvisen ensimmäistä kertaa kehiin.

Juttu jatkuu kuvan alla.

Jan-Mikael Järvinen (kuvassa ylösalaisin oleva kaveri) lämmittelemässä Leijonien vaihtopenkillä.Lehtikuva

Pennanen piti näkemästään.

– Hän on pelannut erinomaisesti meidän mukanamme. Brnossa oli vähän hankalaa, mutta sitä ennen hän veti todella hyvin. Olemme koko ajan miettineet hänen paikkaansa kokoonpanossa – ei ollut helppo päätös pitää häntä ulkona.

– Hän tulee ehdottomasti jatkamaan rosterissa, Pennanen vahvisti.

Kuten MTV Urheilu uutisoi, Leijonat vahvistuu nyt uudella nimellä, kun viime kaudella KalPaa edustanut puolustaja Jesper Mattila saapuu Tukholmaan.

Mattila oli vielä matkalla pelipaikkakunnalle torstain ottelun yhteydessä.

– Hän on hyvä yleispuolustaja, joka liikkuu hyvin ja hän on henkisesti vahva kaveri. Hän voitti nyt mestaruuden ja on saanut siitä lisää buustia. Hän tuo meille hyvää yleispelaamista. Jesper osaa kaikkea. Liigassa hän on ehkä vähän enemmän kiekollinen pakki, täällä hän menee yleispuolustaja-kategoriaan, Pennanen kuvaili.

