Leijonilla vielä yksi iso NHL-kysymys pöydällä – tähdillä kausi katkolla, Jere Lehtinen: "Siellä on kuitenkin…"

Leijonien johto nimesi sunnuntaina 25 pelaajan MM-joukkueen, jossa mukana oli muun muassa Mikkelin Jukureiden 17-vuotias superlupaus Konsta Helenius.

– Meillä on nälkäinen ja energinen ryhmä, millä on makea lähteä kisoihin. Tuohon on tullut uutta verta ja mukana on myös kokemusta, Leijonien GM Jere Lehtinen kävi läpi Suomen ryhmää MTV Urheilulle.

Leijonista pudotettiin tänään neljä hyökkääjää ja neljä puolustajaa. Lehtisen mukaan päätökset olivat vaikeita ja raskaita, koska jalkeilla oli niin paljon ”tasaisia pelaajia”.

Suomen ryhmässä on tällä hetkellä neljä NHL-pelaajaa: Detroit Red Wingsin puolustaja Olli Määttä, San Jose Sharksin hyökkääjä Mikael Granlund sekä Pittsburgh Penguinsin hyökkääjäkaksikko Valtteri Puustinen ja Jesse Puljujärvi.

– He tulevat vielä oman kautensa jälkeen mukaan ja haluavat pelata Leijonissa. Se on tosi hieno juttu kokonaisuuden kannalta. He arvostavat sitä, että he pääsevät pelaamaan maajoukkueessa, Lehtinen kehuu.

Pöydällä on vielä yksi iso NHL-kysymys: mitä Dallas Starsille käy? Sen riveissä pelaa neljä suomalaista: Miro Heiskanen, Esa Lindell, Jani Hakanpää ja Roope Hintz.

– He pelaavat seitsemännen pelin ensi yönä. Sitten näkee, että miten käy. Siellä on kuitenkin maailmanluokan pelaajia, jotka pystyvät auttamaan joukkuetta. Jos he voittavat, niin sitten tilanne on selkeä. Jos he häviävät, niin sitten meidän pitää katsoa heidän tilannettaan. Tällä hetkellä ei ole mitään tietoa siitä, että miten siellä menee. Tiedossa on kuitenkin se, että jos pudotuspelisarja menee seitsemänteen peliin, niin kroppa ei ole päässyt hirveän helpolla. Tällä hetkellä tilanne on se, että tällä ryhmällä mennään kohti perjantain kisa-avausta, Lehtinen kommentoi aihetta.