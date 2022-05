Leijonat saa käsittämättömän kovan NHL-vahvistuksen MM-kisoihin – GM Jere Lehtinen paljasti myös Roope Hintzin kohtalon

– Peli loppui aikaisin aamulla. Annoin vähän happea, mutta peli oli aika selvä hänen kohdallaan. Halu oli tulla ja jatkaa kautta. Olimme olleet aiemmin yhteydessä siltä kantilta, että mikä tilanne on, jos jompikumpi skenaario toteutuu eli joko se, että he eivät mene pudotuspeleihin tai jos kausi päättyy pudotuspelien ensimmäiselle kierrokselle. Tiedossa oli kuitenkin se, että vastus on kova. Jos hän on vaan kunnossa, niin oli selvää, että hän aika varmasti tulee, Leijonien GM Jere Lehtinen sanoo Heiskasesta MTV Urheilulle.