Mikko Rantasen kiukku käänsi kurssin – Leijonista näkyy hämmentäviä merkkejä

Pidin, varauksellisesti

Leijonien ykkösketju ei meinannut päästä millään tavalla lentoon perjantain Yhdysvallat-pelissä. Sama meno näytti jatkuvan Saksaa vastaan. Ykkösnyrkki sai hieman happea Sakari Mannisen ylivoimaonnistumisen myötä. Toki – tämä rakentui Mikko Rantasen epäonnistuneen laukauksen kautta. Rantanen keräsi kiukkua kolmanteen erään ja pisti hyrrän pyörimään. Sen jälkeen jäällä nähtiin tämän turnauksen paras yksilö, joka otti Leijonat reppuselkään. Vaikka ykkösketjun pelistä on näkynyt ajoittain lupaavia merkkejä, on silti kysyttävä, että niinkö ketju on edelleenkään ytimessä. Parempaa voitaisiin nähdä. Asetelma on toki haasteellinen, sillä esimerkiksi Manninen ja Hartikainen ovat tottuneet pelaamaan maajoukkueessa hyvin erityyppisten pelaajien, eli Granlundin veljesten kanssa.