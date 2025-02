Leijonien NHL-superjoukkueeseen muutoksia? Näin kommentoi Jere Lehtinen

NHL:n järjestämä 4 Nations Face-Off -turnaus käynnistyy ensi viikolla Kanadan Montrealissa. Suomen joukkueen yllä pyörii kysymysmerkkejä loukkaantumistilanteiden myötä.

Huomio kohdistuu muun muassa Philadelphia Flyersin puolustajaan Rasmus Ristolaiseen, joka on ollut tuoreeltaan sivussa. Ristolainen ei ollut Flyersin kokoonpanossa viime yön kotiottelussa Washington Capitalsia vastaan.

Myös maalivahti Ukko-Pekka Luukkonen on ollut sivussa Buffalo Sabresin vahvuudesta vammatilanteen takia.

Johtavatko loukkaantumishuolet siihen, että Suomen pitää tehdä muutoksia 4 Nations -joukkueeseensa? Leijonien GM Jere Lehtinen kommentoi asiaa Supersonille.

– On hyvä huomioida, että tammikuun alusta alkaen NHL-pelejä on lähes joka toinen päivä ja vielä turnausta edeltävänä viikonloppuna pelataan täysillä, joten pelaajat ovat kehissä viimeiseen asti. Täytyy vain luottaa, ettei loukkaantumisia sattuisi enempää. Meillä on kuitenkin hyvät suunnitelmat ja pystymme reagoimaan nopeasti, mikäli ei toivottu tilanne tulee vastaan. Ja onhan tässä jo reagoitu ja tehty tarvittavia muutoksia. Seuraamme koko ajan pelaajia, jotka jäivät joukkueen ulkopuolelle, Lehtinen toteaa, jatkaen:

– Toimimme samalla tavalla EHT- ja MM-turnausjoukkueiden rakentamisen kohdalla. Tietyissä arvokisoissa kuten olympialaisissa, World Cupeissa, ja tässä tapauksessa myös 4NFO-turnauksessa, joukkue nimetään jo niin aikaisin, että harvemmin pääsemme pelaamaan aivan alkuperäisen suunnitelman mukaisesti. Tuo kuuluu lajiin ja urheiluun.

Leijonat avaa omalta osaltaan 4 Nations -turnauksen torstain ja perjantain välisenä yönä, kun se kohtaa Yhdysvallat. Ottelu alkaa Suomen aikaan kello 03.