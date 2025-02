Kanada koki karun takaiskun NHL-huipputurnauksessa – lähde: taustalla tehtiin jo erikoisliike

Kanada koki pahan vastoinkäymisen NHL:n 4 Nations Face-off -turnauksessa, kun sen puolustaja Shea Theodore loukkasi kättään. Theodoren turnaus päättyi kyseiseen rytäkkään, minkä myötä Kanada teki jo kulissien takana erikoisliikkeen.

Seurajoukkuetasolla Vegas Golden Knightsia edustava Shea Theodore, 29, loukkaantui tilanteessa, missä Ruotsin hyökkääjä Adrian Kempe työnsi häntä laitaa päin. Theodore piteli kättään kolauksen jälkeen. Hän poistui nopeasti pukuhuoneen puolelle.

Kanadan johto vahvisti Ruotsi-ottelun jälkeen, että Theodoren turnaus päättyi kyseiseen rytäkkään. Tästä heräsi kysymys: pitääkö Kanadan reagoida tapahtuneeseen?

NHL:n 4 Nations Face-off -turnauksessa jokainen joukkue nimesi alun perin 20 kenttäpelaaja ja kolme maalivahtia kokoonpanolistalleen. Tämä tarkoitti lähtökohtaisesti sitä, että jokaisella maalla oli yksi ylimääräinen maalivahti, puolustaja ja hyökkääjä käytössään.

Loukkaantumisten kohdalla sääntö meni niin, että mikäli joukkue ei saa esimerkiksi 12 hyökkääjää, kuutta puolustajaa tai kahta pelaavaa maalivahtia jalkeille, he voivat nimittää korvaavan pelaajan tilalle.

The Athleticin toimittaja Chris Johnston raportoi, että Kanada teki jo kulissien takana likkeen.

– Kanada haki selvyyden NHL:ltä ja sarjan pelaajayhdistykseltä NHLPA:lta, että mitä he saavat tehdä Theodoren loukkaantumisen myötä. He saivat selville sen, että he voivat hälyttää pelaajan valmiuteen, mikäli he kokevat jonkinlaisen takaiskun ennen alkusarjan päätösottelua Suomea vastaan tai ennen finaaliottelua, Johnston kertoo.

– Heidän pitää peluuttaa niitä kuutta puolustajaa, mitä heillä on, elleivät he tipu tuon rajan alle. He eivät voi vain lisätä jota kuta joukkueeseen ja ottaa häntä mukaan tapahtumiin, ellei jotain käy, NHL:n apulaiskomissaari Bill Daly totesi The Athleticille.

Tämä tarkoittaa siis sitä, että Kanadan varapelaaja ei saa osallistua joukkueen harjoituksiin tai muihin ohjelmanumeroihin ilman, että Kanada kokee vielä toisen takaiskun puolustajarintamalla.

The Athleticin lähteiden mukaan Kanada kutsui Dallas Starsin puolustajan Thomas Harleyn valmiuteen. Harley lentää Bostoniin, mihin Kanada matkaa lauantain Yhdysvallat-ottelun jälkeen.

Harley, 23, on nakuttanut tällä kaudella Starsin takalinjoilla 53 runkosarjaottelussa tehot 9+20=29.

Kanada kohtaa alkusarjan päätösottelussa Suomen. Joukkueiden kohtaaminen käydään Suomen aikaan maanantai-iltana kello 20.00.

Thomas Harley.Photomotion / All Over Press