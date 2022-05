Leijonien NHL-pakki päätyi yhtäkkiä järisyttävään limboon – sitten piti haukata happea: "Oli varmaan oma ennätysvaihtoni"

Otetaan mitä tarjotaan

– On tuntunut hyvältä. Täällä on tosi tiivis porukka ja jätkät ovat ottaneet hienosti mukaan. Pelityyli on vähän uusi (NHL:ään verrattuna), mutta kun on jo aiemmin pelannut maajoukkueessa, niin tietää, mitä se on. Ei tämä kuitenkaan mitään rakettitiedettä ole, Lindell huikkaa.