Leijonien NHL-mies päätyi silmätikuksi – ruotsalaispuolustaja valmis koviin otteisiin

Suomi kohtaa Ruotsin jääkiekon MM-kisojen kolmannessa ottelussaan Tukholmassa. Samalla kohtaavat Seattle Krakenin joukkuekaverit Eeli Tolvanen ja Adam Larsson, joka ei säästele sanojaan suomalaishyökkääjästä puhuessaan.

MAINOS Jääkiekon MM-kisat 9.–25.5.2025 Suomi–Ruotsi maanantaina klo 21.20. Lähetys käyntiin MTV Katsomossa jo klo 20.30. Leijonien pelit, välierät ja finaali MTV3-kanavalla. MTV Katsomossa ottelut maksullisilla tilauksilla. Kaikki kisauutiset MM-jääkiekon verkkosivuilla.

Eeli Tolvanen siirtyi Seattle Krakeniin kesken kauden 2022–2023 Nashville Predatorsista. Larsson puolestaan on edustanut Krakenia seuran ensimmäisestä kaudesta 2021–2022 lähtien.

Kaksikosta on tullut Seattlessa hyvät ystävät, mutta maanantai-iltana ystävyys asetetaan hetkeksi sivuun. Aftonbladetin haastattelussa Larsson kertoi kaksikon keskustelleen viimeksi maanantaiaamuna.

– Mutta nyt se varmaankin saa riittää iltaan saakka, Larsson sanoo Aftonbladetille.

Ruotsalaisen mukaan maanantai-illan ottelu ei niinkään ollut keskustelussa puheenaiheena.

– Emme ole puhuneet illan ottelusta. Puhuimme enemmän eilisestä. Olemme joukkuekavereita ja meistä on tullut läheisiä. Nyt kohtaamme toisemme, ja siitä tulee hauska ottelu meille molemmille. Puhumme sitten jälkeenpäin.

Suomi kaatoi sunnuntaina vaivoin Ranskan jatkoajalla maalein 4–3. Leijonat nousi 1–3-tappioasemasta tasoihin Tolvasen kahdella maalilla kahden viimeisen minuutin aikana. Ratkaisuosuman jatkoajalla iski Juuso Pärssinen.

Tolvasen kommentit voittoisan Ranska-ottelun jälkeen löydät pääkuvan paikalla olevalta videolta.

Larsson varoittaakin Tolvasen vaarallisuudesta.

– Hän pelasi hyvän pelin eilen, hän on hyvä pelaaja. Hänellä on hitonmoinen laukaus ja hän on hyvä sekä tasakentällisin että ylivoimalla. Meidän täytyy olla tarkkana hänen kanssaan illalla.

Larssonin mukaan Tolvanen on älykäs pelaaja. Ruotsalaisten täytyy pysyä suomalaisen lähellä pitääkseen hänet poissa pahanteosta.

Larsson on Tolvasta puolustaessaan valmis tarjoilemaan suomalaiselle myös kunnon kovuutta taklausten muodossa, jos paikka aukeaa.

– Ehdottomasti.

Tolvanen ei kuitenkaan ole Leijonien ainoa varottava pelaaja, tietää Larsson.

– Heillä on Teräväinen ja muita. He ovat voittaneen maailmanmestaruuden aiemmin ilman suurta määrää NHL-pelaajia. Heillä on hyviä pelaajia, jotka luovat paljon uhkia.

Suomen ja Ruotsin alkulohkokohtaaminen alkaa Tukholmassa kello 21.20.