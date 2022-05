Leijonat-pakki Mikko Lehtoselta huikea heitto Miro Heiskaselle – "Katsotaan, paljonko Miro laittaa kättä taskuun"

Kaikki MM-kisojen lähetykset näet C Moresta , Leijonien pelit myös MTV3-kanavalta.

Leijonat-pakki Lehtonen pelaa nimittäin numerolla 4, jota Suomen vahvuuteen tänään torstaina liittyvä Miro Heiskanen on käyttänyt Dallas Starsissa.

Pohjois-Amerikassa on kulttuuria, että toiselle tärkeä numero voidaan antaa tälle, mutta se saattaa vaatia jotain.

– Ei ole ollut mitään puhetta, enkä uskokaan, että välttämättä tulee Miron tuntien. Hän on nöyrä kaveri. Ei varmasti tee asiasta mitään ongelmaa.

Edellisen kerran Leijonissa vuonna 2018 pelatessaan Heiskanen käytti numeroa 42. Se on nyt käytössä Sami Vatasella.

"Olen tosi tyytyväinen, miten olen avannut tämän turnauksen"

– Meillä on nyt jo tosi vahva pakisto, joka on ollut näissä peleissä hyvä ja laadukas. Se on entistä vahvempi vain. Kyllä meillä tulee olemaan tosi hyvä puolustuskalusto.