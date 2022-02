Ruotsista kajahtaa: Jukka Jaloselle vaaditaan patsasta – "Maailman johtava maajoukkuevalmentaja"

Näkemykseen on helppo yhtyä. Suomi päästi olympiaturnauksen kuudessa ottelussaain kahdeksan maalia, ja näistä maaleista ainoastaan kisat avanneen Slovakia-ottelun kaksi takaiskua tulivat tasaviisikoin.

– Kyse on enää vain siitä, milloin Jukka Jalonen kruunataan. Hän on voittanut neljä MM-mitalia, joista kaksi on kultaisia, olympiapronssia ja nyt olympiakultaa kotimaalleen. Taas kerran hän osoitti olevansa maailman johtava maajoukkuevalmentaja.