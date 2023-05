Leijonien MM-kisanipussa erityinen puute – huoli tiivistyy yhteen nimeen: "Sitä ei ole nyt"

Suomi–USA perjantaina 12.5. klo 16.15. Studio C Moressa jo klo 15.30!

MTV Urheilun asiantuntija Petteri Sihvonen, sekä C Moren asiantuntijat Janne Pesonen ja Olli Jokinen ottavat kantaa viiteen Leijona-joukkuetta koskevaan kysymykseen.

Sihvonen : Kyllä. Markus Granlundin tiputtaminen. Nikolas Matinpalon valinta on myönteinen yllätys, joka osoittaa valitsijoiden rohkeutta.

Sihvonen : Hannes Björninen ja Marko Anttila pelaavat varmasti yhdessä. Näyttäisi myös, että kun pakistossa on pakko muodostaa samankätisiä pareja, olisi yksi tällainen Atte Ohtamaa ja Mikko Lehtonen.

Sihvonen : Pakkien keskimääräinen taitotaso on asia, josta olen huolissani. Sitä ei ole nyt kohottamassa viime kevään maailmanmestaruuden kannalta aivan ratkaisevaa lenkkiä, eli Miro Heiskasen tasoista pelaajaa.

Pesonen : Puolustuspään kärkiosaaminen ei ole niin kovalla tasolla kuin mitä voisi. Sentteriosastolla katseet kohdistuvat siihen, miten hyvin Antti Suomela pystyy nostamaan tasoaan MM-jäällä. Hänessä on kyllä iso potentiaali.

Sihvonen : Jussi Olkinuora on vanhoilla meriiteillä ykkönen, kun kisoihin lähdetään. Emil Larmi huutaa kuitenkin jo takana "latua", joka on auki.

Pesonen: Larmi on ollut niin hurjassa vedossa, että hän on luonut valmennukselle positiivisen ongelman, että kenellä lähdetään. En sulje pois sitäkään, että Christian Heljanko voisi saada näyttöpaikan. Hänkin on niin kuuma kuin olla ja voi, voittanut kaiken tällä kaudella. Tällä triolla voi lähteä kisoihin erittäin hyvillä mielin.