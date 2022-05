Leijonien Jussi Olkinuora kertoo avoimesti oudosta tavastaan: "Muillakin joukkuekavereilla samoja ongelmia"

Kaikki MM-kisojen lähetykset näet C Moresta , Leijonien pelit myös MTV3-kanavalta.

Jussi Olkinuora sulkee silmänsä jokaisen ottelun mainoskatkolla 20 sekunniksi. Se on hänelle konkreettinen tapa levätä ja kerätä voimia seuraaviin työtehtäviin.

– Nykyaikana ihmisten on vaikea keskittyä kahdeksaa sekuntia ylipäätään mihinkään, hän kertoi.

– Ihmismieli harhailee. MInulla on ollut tapana miettiä vaikka sitä, että mitä söin edellisenä päivänä. Tässäkin joukkueessa on pelaajia, joilla on vastaavia ongelmia.