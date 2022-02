Leijonat-luotsi nappasi vastustajan yhteiskuvaan – taustalla huikea Suomi-tarina: "Välillä yöllä uuni päällä, kun ei ollut lämmitystä"

Manner ja Kristof, 28, halasivat toisiaan ja poseerasivat yhteiskuvassa media-aitauksen edessä Suomen 2-0-voiton jälkeen . Kaksikolla on paljon keskinäistä historiaa.

– Hän tuli köyhänä slovakkina Vaasaan ja asui siellä toimistorakennuksessa. Pojat joutuivat välillä pitämään yöllä uunia päällä, kun ei ollut lämmitystä. Sieltä hän on lähtenyt ponnistamaan, 47-vuotias Manner kommentoi.

– Hän oli erittäin hyökkäysvoittoinen pelaaja, jota kiinnosti vain tehopisteet. Hän on pala kerrallaan kasvanut loistavaksi, voittavaksi pelaajaksi.

– Mahtava katsoa, että olimme nyt tuossa yhtä aikaa semifinaalissa. Ei olisi silloin kymmenkunta vuotta sitten uskonut. Meillä on hyvä ystävyyssuhde. Siitähän valmentamisessa on loppujen lopuksi kysymys, että joukkueet vaihtuvat ja voittoja sekä tappioita tulee, mutta ystävyyssuhteet säilyvät koko elämän, Manner muotoili.

Kuluvan kauden Kristof on pelannut tshekkiläisessä HC Kometa Brnossa lähes piste per ottelu -tahdilla. Olympiaturnaus on hänelle uran toinen.