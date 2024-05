Leijonat-mestari: Jatkosopimus

Kaski on edustanut HV71:tä joulukuusta 2022 eteenpäin. Viime kaudella suomalaispuolustaja takoi 39 SHL:n runkosarjaotteluun 20 (8+12) tehopistettä. 28-vuotias pelimies pelasi sesongin lopuksi MM-kisoissa, joissa hän tilastoi kahdeksaan otteluun viisi syöttöpinnaa.

– Hän päätti viime kauden uskomattoman hyvin sekä HV71:ssä että Suomen maajoukkueessa, ja on ollut selvää, että hän haluaa jatkaa meillä. Hän tietää paljon sekä seurasta että kaupungista, ja olemme iloisia, että hän päätti jatkaa HV71:ssä, Abbott kommentoi tiedotteessa .

– Meillä on takanamme kaksi kovaa vuotta, mutta fanien tuki on ollut mahtavaa, ja siksi sitä haluaa pelata HV71:ssä. Nyt aiomme kääntää suunnan ja toivon myötävaikuttavani siihen, että meillä on parempi kausi ja pääsemme pudotuspeleihin. HV-fanit ansaitsevat sen, Kaski virkkoi.