Yksi peli koko kaudella – kultaleijona lähtee

Puolustaja Oliwer Kaski jättää Ruotsin jääkiekon pääsarjassa pelaavan HV71:n.

Kaski, 29, oli edustanut HV71:tä joulukuusta 2022 lähtien siirryttyyään seuraan tuolloin sveitsiläisestä HC Luganosta.

Kulunut kausi päättyi suomalaiselta kuitenkin heti kättelyssä. Mies loukkaantui heti SHL-kauden avausottelusssa. Ylävartalovamma vaati leikkaushoitoa, eikä puolustaja enää koko sesongin aikana pelannut.

HV71 tiedotti tänään sunnuntaina, ettei Kaski enää seurassa jatka.

– Toivotamme Oliwerille pelkkää hyvää hänen tulevalle jääkiekkouralleen ja kiitämme ajasta ​​HV71:ssä, GM Björn Liljander sanoi seuran tiedotteessa.

Kaski on kiekkoillut urallaan myös muun muassa KHL:ssä ja AHL:ssä. Suomen maajoukkueessa hän on pelannut kolmissa MM-kisoissa, viimeksi vuosi sitten. Mies on maailmanmestari vuodelta 2019.