Läheltä piti -tilanne MM-kisoissa – Sami Kapanen joutui törmäyskurssille Kanadan supertähden kanssa: "Jos pyytää anteeksi"

Suomella riittää ottelussa kiirettä, sillä Kanadalla on kisoissa jalkeilla kivikova joukkue.

– Tulee olemaan iso peli, joka antaa aika paljon osviittaa, mikä on Suomen iskukyky tässä turnauksessa, MTV:n asiantuntija Sami Kapanen sanoo.

Kanadan joukkueesta esiin on turnauksessa noussut 18-vuotias Connor Bedard , joka on nakuttanut neljässä ottelussa viisi maalia ja poiminut kylkeen yhden syöttöpisteen. Vahvan tulokaskauden NHL:ssä pelannut Bedard ei kuitenkaan ole täysin vakuuttanut Kapasta.

– Bedard ollut tietyllä tavalla mulle jopa pettymys turnauksen aikana. Hän on tehnyt maaleja hyvin, hänellä on kyky tehdä maaaleja ja tulosta, mutta kun rupeaa peliä katsomaan pidemmälle, siellä on todella paljon harhasyöttöjä, todella paljon kiekonmenetyksiä, asiantuntija ruotii ja antaa esimerkin Kanadan hyökkäysalueen pelistä.