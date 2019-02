Lehtisen veljekset saivat idean hamppusaunasta kesken makoisten löylyjen – onko tässä uusi vientituote saunahullulle kansalle?

– Kun saunoissa istutaan, näitä ideoita tulee ja menee. Tällä kertaa tuli hamppusauna, nauraa Ari Lehtinen kesken makeiden hamppulöylyjen.

– Joo, se vain pyörähtää päässä joku idea. Sitä ruvetaan kehittämään, sitä muokataan aikansa ja katsotaan mikä siitä tulee, jatkaa Jari Lehtinen.

Nyt he ovat vetäneet hamppusaunan protomallin meren jäälle peräkärryn päällä, tehneet avannon ja istuneet löylyihin. Mukana on muutakin perhettä – aika helposti viisi ihmistä mahtuu istumaan lempeissä löylyissä.

– Tämä hamppusauna on erittäin hyvin hengittävä. Ilma on kevyttä, eikä tule huono olo, lupaavat veljekset.

Molemmat ovat innostuneet ikiaikaisesta suomalaisesta luonnonmateriaalista, joka on aikanaan ollut tuttu täyte hirsitaloissa ja varmasti saunoissakin.

– Hamppuhan on ihan ykkösmateriaali! Se on terveellisin ja paras aine, mitä maan päältä löytyy! Se toimii eristeenä ja saunanrakennuksessa erinomaisesti, ylistävät veljekset.

Pyöreitä muotoja ilman liimoja

Sauna on periaatteessa enemmän hamppua kuin puuta. Puupalikoita on käytetty vain sen verran että sauna pysyy kuosissaan. Kun kattona vielä on pärekatto, puhutaan hyvinkin luomu-saunasta.

– Teemme yhteistyötä toholampisen Aalto Haitekin kanssa, joka on erikoistunut rakentamaan puusta mitä vain ilman liimoja. Löytyy vaikka mitä kaarevia muotoja, joten saunoista voi valmistaa myös pyöreitä halutessa, innostuvat Lehtiset.

Veljekset ovat jo hakeneet patentin uudelle sauna-keksinnölleen.

– Kyllä, maailmanlaajuinen patentti on hommattu, nauraa Ari Lehtinen.

Hyvin hengittävä sauna

Hamppusauna tuntuu toden totta hyvin hengittävältä. Tunne on vähän sama, kuin istuisi heinäpaalien keskellä saunomassa. Tuoksu on vielä parempi: hampun haju on raikas ja tuoreen kasvin tuoksuinen.

Kaikki Lehtisten erikoissaunat ovat syntyneet yhdessä tekemällä, miettimällä ja kokeilemalla – kunnon keksijätyyliin. Niin tämäkin.

– Me ruvettiin vaan muokkaamaan näitä palikoita ja kääntelemään ja vääntelemää. Tehdäänpä noin ja väännetäänpä vähän tätä kulmaa – niin se syntyi, kertoo Jari Lehtinen.

Veljekset uskovat, että hamppusaunasta saattaa tulla suosittu suomalaisten keskuudessa. Ainakin se on yksinkertaisempi kuin sukellus- tai akvaariosauna. Tarkoitus on valmistaa saunoja, jos kysyntää on. Ja kun tämä sauna on saatu lopullisesti valmiiksi, suunnitellaan jo seuraavaa.