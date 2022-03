Lego Masters -juontaja Jaakko Saariluoma hehkuttaa kisaajia: "He laittavat oman persoonansa peliin ja tekevät omat teoksensa"

Saariluoma sanoo ohjelman olevan kiinnostava sen erilaisuuden takia. Vaikka kyseessä on kilpailu, niin suuri ero muihin kisailuohjelmiin oli hänen mukaansa siinä, kuinka kisaajat kannustivat ja tsemppasivat toisiaan. Oman lisänsä kilpailuun tuo tuomarina toimiva Esa Nousiainen, joka työskentelee Legolla luovana johtajana. Saariluoma kertoo ihailevansa Nousiaisen ammattitaitoa, sekä omistautuneisuutta Legoja kohtaan.

Saariluoma kertoo olleensa innoissaan, kun hänelle tarjottiin juontajan pestiä. Omaa rakennuskokemusta hänellä on nuoruudesta, mutta kertoo rakennelleensa myös aikuisiällä oman jälkikasvunsa kanssa.

Kilpailijoista Saariluoma kertoo, että luvassa on moninaisia persoonia. Osa kilpailijoista on aikuisia ja osa nuorempia, mutta kyseessä on kuitenkin kilpailu, jossa kilpaillaan tosissaan.