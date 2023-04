Kaksoset Janette ja Jami ottavat LEGO Masters -kisan tosissaan: "Kyllä tässä joka päivä ollaan treenattu hiki hatussa"

Kisan uudella kaudella nähdään porilaiset 42-vuotiaat kaksoset Janette ja Jami. Sisarukset kertovat rakentaneensa lapsena paljonkin ja nyt vanha harrastus on tullut takaisin elämään. Molemmat ovat taiteellisia ihmisiä ja erityisesti musiikki on lähellä kaksosten sydämiä.

Kaksoset kertovat, että vaikka he ovat lapsena rakennelleet Legoilla, niin ohjelmaan päästyään he ovat joutuneet harjoittelemaan todella paljon.

Vaikka kaksikko on rakennellut miltei aina yhdessä, niin erimielisyyksiltä on vältytty. Molemmat ovat yhtä mieltä siitä, että heillä on erityinen yhteys ja he uskovat sen olevan myös vahvuus kisassa.