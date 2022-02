Suomen parhaan lego-rakentajan etsintä alkaa – tutustu kilpailijoihin!

LEGO Masters Suomi alkaa MTV3-kanavalla ja mtv-palvelussa torstaina 17. maaliskuuta alkaen. LEGO Masters on brittiformaatti, joka on kotimaansa lisäksi nähty muun muassa Australiassa, Yhdysvalloissa, Saksassa, Ruotsissa ja Hollannissa.

Koomikko Jaakko Saariluoman juontamassa ohjelmassa kahdeksan erilaista rakentajaparia kilpailee toisiaan vastaan näyttävissä ja vaativissa haasteissa. Kilpailijoilla on käytössään hulppeat kolme miljoonaa LEGO-palikkaa, joilla toteuttaa villeimmätkin ideansa.

– LEGOilla rakentaminen on kuin tekisi kolmiulotteista palapeliä, jossa saa itse päättää mitä paloja käyttää ja millaisen kuvan tekee. Rajana ainoastaan oma mielikuvitus, Jaakko Saariluoma summaa LEGO-palikoiden monipuolisuuden ja ohjelman suolan.

Tuomarin rooliin LEGO Master Suomessa astuu itseoikeutetusti LEGO Groupilla luovana johtajana toimiva Esa Nousiainen. Nousiaisen asiantuntemus tulee olemaan ohjelmassa kullan arvoista, sillä hän ymmärtää LEGO-palikoiden sielunelämää yksittäisistä palikoista aina valtaviin yhtenäisiin kokonaisuuksiin.

Tanskassa nykyisin asuva Nousiainen on alkujaan kotoisin Pellosta, Tornionlaaksosta. Sieltä hänen tiensä vei Lahden Muotoiluinstituuttiin opiskelemaan teollista muotoilua. Valmistuttuaan hän päätyi muotoilijaksi Nokialle, ja vuonna 2016 Esa aloitti työt LEGO Groupilla.

LEGOlla Esa on suunnitellut yli sata uudenlaista palikkaa LEGO-systeemiin. Työssä riittää haastetta, sillä jokaisen uuden palikan täytyy sopia rakennussysteemiin aukottomasti. Tällä hetkellä Nousiainen toimii luovana johtajana LEGO Collectable Minifigures -projektissa. Realityohjelman tuomarin rooli on Esan ensikosketus tv-ohjelman tekoon. Kokemus on ollut erittäin myönteinen.

– Kilpailurealityn tuomarin tehtävä ei todellakaan kuulunut asioihin, jonka olisin uskonut elämässäni joskus tapahtuvan! Mutta kun tämä mahdollisuus yllättäen minulle tarjoutui, en voinut kuvitellakaan siitä kieltäytyväni. Kaiken kaikkiaan kokemus oli todella ainutkertainen ja mahtava! Nousiainen kehuu.

Tuomarin roolissa LEGO-asiantuntija aikoo olla mahdollisimman johdonmukainen ja reilu.

–Mitä tehtävänannossa on sanottu, sitä loppuarvioinnissa tulee painottaa. Palautetta yritän antaa rakentavasti, mutta osaan olla tarpeen vaatiessa myös tiukka. Ehdottomasti hienointa tuomarina olemisessa oli seurata kilpailijoiden energistä työskentelyä ja heidän rakentamiensa upeiden teosten syntymistä, se oli todella inspiroivaa ja jännittävää! Oli suuri kunnia päästä näitä teoksia arvioimaan.

Kilpailun tuoksinassa syntyvissä rakennelmissa on lukuisia osa-alueita, joihin tuomarina täytyy kiinnittää huomiota. Kauden aikana kilpailijoiden on rakennettava muun muassa unelmiensa kaupunki, mahdollisimman kestävä silta sekä superpahiksen päämaja.

– Eniten esiin nousevat luovuuden, tarinankerronnan ja teknisen osaamisen arvioiminen. Tietysti myös esimerkiksi värien käytön ja muotojen sommittelun arvioinneilla on roolinsa, kuten millä tahansa taiteen osa-alueella.

Tutustu taitaviin LEGO-rakentajiin!

Hanna ja Nelly

Helsinkiläisystävykset Hanna, 32 ja Nelly, 31 ovat pari, jolta voi odottaa LEGO Mastersissa mitä vain. Heidän repertuaariinsa kuuluvat kaikki tyylilajit aina söpöilystä makaaberiin. Yleensä heidän rakennelmistaan löytyykin eri ääripäitä luovasti yhdisteltynä.

Hanna ja Nelly ovat palikkalaatikonkin ulkopuolella luovasti suuntautuneita. Nellylle ei yksi ammatti riitä, vaan hänet pitää kiireisenä työt korusuunnittelijana, valokuvaajana ja visualistina. Hanna taas on ammatiltaan projektiarkkitehti. Työn ulkopuolella Hanna antaa boheemin puolensa kukoistaa burleskin parissa.

Kun tämä kaksikko rakentaa mielensä kuvia LEGO-palikoiden avulla, on luvassa samalla jotain suloisen kaunista, mutta aina maustettuna ripauksella jotain pikkuisen pelottavaa.

Tino ja Julius

Tino, 20 ja Julius, 16 ovat taistelupari, jonka taitavissa käsissä LEGO-palikat heräävät todella eloon kertomaan tarinaa liikkeen ja muodon kautta. Molemmilla heillä on omat erityisosaamisalueensa, ja kun he rakentavat yhdessä, voidaan oikeastaan odottaa melkein mitä vain.

Julius on Espoossa kouluaan käyvä reipas nuori mies. Koulun ja LEGO-rakentamisen ohella Julius nauttii luonnosta ja liikunnasta. Juliuksella on pitkä historia LEGO-palikoiden parissa ja hänen vahvuuksiaan rakentamisessa on suvereeni technics-palikoilla rakentaminen. Tinolla puolestaan on LEGO Mastersin lisäksi edessään jännittävät ajat, sillä nuori lahtelainen valmistuu ylioppilaaksi tänä keväänä. Rakentamisessa Tinon erityisosaamistaan on yksityiskohtien huolellinen hionta.

Tinon ja Juliuksen rakentamiselta voidaankin odottaa näyttäviä kokonaisuuksia, joissa jokainen yksityiskohta on huolella viimeistelty.

Ismo ja Arttu

Ismo ja Arttu ovat isä ja poika Itä-Suomesta. Ismo, 54 on rakentanut LEGO-palikoilla koko ikänsä ja Arttu, 24 on tarinan mukaan kannettu laitokselta LEGO-laatikkoon. Eli kokemusta tältä parilta rakentamisen parissa riittää!

Ismo rakentanut LEGO-palikoilla oikeastaan niin pitkään kuin niitä on ollut olemassa ja hän onkin piireissä jo entuudestaan tunnettu rakentaja. Hänellä on ollut teoksia esillä näyttelyissä ympäri Suomea. Yksi kuuluisimmista Ismon rakennelmista onkin hänen kotikaupunkinsa nähtävyyttä, Imatrankoskea, esittävä LEGO-teos.

Ismo on tartuttanut LEGO-innostuksen poikaansa Arttuun, joka opiskelee tällä hetkellä Joensuussa. Yhdessä ollessaan he kuitenkin viettävät edelleen aikaansa rakastamansa harrastuksen parissa.

Ismo ja Arttu kykenevät ylisukupolvisella LEGO-kokemuksellaan taivuttamaan palikoita mielensä mukaan mitä mielikuvituksellisempiin rakennelmiin.

Sara ja Alonzo

Sara, 35 ja Alonzo, 37 ovat serkuksia, joita yhdistää rakkaus LEGO-rakentamiseen. Siinä, missä Alonzo tuo parin rakentamiseen improvisaatiota jazzin kautta, niin Sara puolestaan tuntee LEGO-palikoiden sielunmaailman ja niiden suomat mahdollisuudet.

Alonzolla on akateemista ymmärrystä siitä, miltä hieno rakennelma pitäisi näyttää. Hän nimittäin opiskelee estetiikkaa. Kauneusarvojen ymmärryksen lisäksi Alonzo ammentaa rakennelmiinsa musiikkiharrastuksestaan ja intohimostaan nimenomaan jazz-musiikkiin. Parin toinen osapuoli Sara on suuri Harry Potter -fani ja LEGO-keräilijä. Hänen kotinsa onkin täynnä valmiiksi rakennettuja settejä.

Kun Sara ja Alonzo yhdistävät taitonsa, niin luvassa on taitavaa palikan käyttöä, mutta kenties hieman hulluttelevalla otteella.

Pauli ja Tommi

Pauli, 40 ja Tommi, 45 ovat läheiset ystävykset, joita yhdistää huumori, musiikki ja LEGO-palikat. Kun Tommi ja Pauli työntävät kätensä palikkalaatikkoon, ei synny pelkästään LEGO-rakennelmia, vaan usein myös ajatusrakennelmia. Sen verran filosofisesti kaksikko tekemistään lähestyy.

Absoluuttinen Nollapiste -bändistä tunnettu Tommi on Finlandia-ehdokkuudellakin huomioitu kirjailija ja muusikko, joka käyttää LEGO-palikoita katalyyttinä päänsä tyhjentämiseen. Jotain hyvin zeniä hänen rakennelmansa usein viestivätkin. Pauli puolestaan on ammatiltaan kuvaaja, jolla visiot ovat kohdallaan, mutta insinööritaustaa ei ole nimeksikään.

Kun Tommi ja Pauli lähtevät rakentamaan, niin luvassa on joka kerta hyvällä tavalla nyrjähtänyt näkemys aiheesta.

Marjaana ja Emilia

Kun Marjaana, 28 ja Emilia, 34 alkavat rakentaa, niin prosessi voi vaikuttaa rempseältä säätämiseltä tai hitaalta kiiruhtamiselta, mutta lopputulos on aina jotain ällistyttävän hienoa.

Kaksikosta molemmat ovat vahvasti taiteellisesti suuntautuneita ja opiskelevat konservointia. Yhdessä heillä on myös laaja käsityötausta, johon kuuluu ompelemista, neulomista, maalaamista… Mutta taide ja käsityö eivät ole heidän ainoita intohimojaan. Emilian toinen puoli tuleekin esiin hänen harrastuksissaan, joita ovat roller derby ja nyrkkeily. Marjaana puolestaan on kova penkkiurheilija ja jääkiekon ystävä. Lisäksi kissat kiehtovat molempia.

Kun Marjaana ja Emilia ammentavat elämänkokemustaan LEGO-rakennelmiin, voidaan niissä nähdä värien taitavaa käyttöä ja pikkuisen jotain psykedeelistä.

Onni ja Velmeri

Onni, 15 ja Velmeri, 17 ovat LEGO Mastersin nuorimmat kisailijat. Mutta iän ei pidä antaa hämätä. Tämä pari tuntee LEGO-palikoiden ominaisuudet kuin omat taskunsa. Rakentaessa heillä ei ole mitään iän tuomia ennakkoluuloja, vaan mitä suureellisempi ja älyvapaampi idea on, sitä hanakammin Onni ja Velmeri siihen tarttuvat.

Velmeri on vienyt LEGO-entusiasminsa aivan toiselle tasolle. Hän ei ole pelkästään rakentaja vaan hän pyörittää omaa LEGO-museotaan. Palikoiden lisäksi Velmerin ja Onnin sitovat yhteen rakkaus Star Wars -maailmaan. Onnilla on elämässään kolme kiinnekohtaa: LEGO, Star Wars ja AC/DC. Tämä ”kävelevä sanakirja” soittaa myös rumpuja.

Kun Onni ja Velmeri alkavat rakentaa yhdessä, niin ideat ovat aivan toisesta maailmasta. Se missä muut näkevät rajoitteita, tämä kaksikko näkee mahdollisuuksia.

Ville ja Peter

Kaverukset Peter, 42 ja Ville, 40 ovat jääneet LEGO-koukkuun jo kultaisella kahdeksankymmenluvulla, eivätkä ole taakseen katsoneet. Vuosikymmenten varrella karttunut rakennuskokemus todella loistaa kaksikon teoksissa.

Jotain Villen vakaumuksellisesta LEGO-faniudesta kertoo kotona olevat yli kaksi miljoonaa palikkaa. Villen rakennelmilta voidaan odottaa kimaltavaa näyttävyyttä, sillä palikoiden lisäksi hän on Euroviisujen sydänystävä. Peterilläkin on kotonaan aivan oma huone varattuna rakentamiselle. Peter on mieltynyt rakentamisessa veistoksellisuuteen. Niin näppärä Peter on sormistaan, että rakentamisen ohella hän nauttii taikuudesta.

Peter ja Ville loihtivatkin aina toiminnallisia ja tarinallisia rakennelmia, joista ei vinkeitä yksityiskohtia, huumoria ja sähäkkyyttä jää puuttumaan.