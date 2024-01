Lavrov: Sota on puhdistanut Venäjää

Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov väitti torstaina, että Venäjän laaja sotilasoperaatio Ukrainassa on "puhdistanut" yhteiskuntaa.

– Erikoissotilasoperaatio on yhdistänyt yhteiskuntamme ennenkokemattomalla tavalla ja myötävaikuttanut sellaisten ihmisten puhdistukseen, jotka eivät tunne kuuluvansa venäläiseen historiaan ja kulttuuriin. Osa on lähtenyt ja osa on jäänyt, mutta muuttanut ajatteluaan, Lavrov sanaili tiedotustilaisuudessa.