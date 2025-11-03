Suomalaistähti upotti 29 pistettä ja jakoi pistekuninkaan tittelin Charlotten Bridgesin kanssa.

Koripallon NBA:ssa suomalaistähti Lauri Markkasen Utah Jazz hävisi vierasparketilla Charlotte Hornetsille pistein 103–126.

Yhteensä 29 pistettä upottanut Markkanen jakoi ottelun pistekuninkaan tittelin Charlotten Miles Bridgesin kanssa. Suomalainen nappasi lisäksi seitsemän levypalloa ja antoi kolme korisyöttöä. Bridgesillä vastaavat lukemat olivat neljä ja kuusi.

Kumpikin kärkipelaajista onnistui jokaisessa vapaaheitossaan. Bridgesin 12 vapaaheiton saldo oli tosin huomattavasti Markkasen kahta korkeampi. Molemmat heittivät kolme kolmosta kymmenestä yrityksestä.

Markkasen pistesaalis jäi aiempien otteluiden pisteistä. Jazzin edellisessä tappiossa Markkanen upotti 33 pistettä ylittäen 30 pisteen rajan neljännessä peräkkäisessä ottelussaan.

Suomalainen on kauden kuudessa ottelussaan tehnyt keskimäärin 33 pistettä ja on sillä liigan pistemiesten tilastossa neljäntenä.

Markkanen on tällä kaudella heittänyt myös oman NBA-ennätyksensä, 51 pistettä.

Grizzlies pelasi ilman Morantia

Tuomas Iisalon valmentama Memphis Grizzlies puolestaan kaatui Torontossa Raptorsin kynsissä. Kanadalaisisännät ottivat voiton pistein 117–104.