Lauri Markkasen Jazzilta erikoinen kauppa – NBA:ssa muhii jättisiirto

Lauri Markkasen edustama Utah Jazz oli osallisena erikoisessa kaupanteossa koripallon NBA:ssa tiistaina.

Jazzin ja Phoenix Sunsin välisessä kaupassa ei liikkunut lainkaan pelaajia, ainoastaan varausvuoroja. Jazz sai 1. kierroksen vuoron vuoden 2031 draftiin, kun Sunsin suuntaan liikahti puolestaan ykköskierroksen vuorot vuosille 2025, 2027 ja 2029.

Viime vuosina varausvuoroja haalineella Utahilla on kuitenkin edelleen vielä kaksi avauskierroksen vuoroa kyseisille vuosille, ja Sunsille luovutetut vuorot olivat sen varauspotin heikoimmat. Kaikkiaan Jazzilla on 11 ykköskierroksen varausvuoroa seuraaville seitsemälle vuodelle.

Suns valmisteli aggressiivisella peliliikkeellään isoa pelaajakauppaa. Mediatietojen mukaan se on Miami Heatin tähtipelaajan Jimmy Butlerin perässä. Butler, 35, pyysi Heatilta siirtoa aiemmin tässä kuussa, ja lähteiden mukaan muutto Phoenixiin on taiturin toivelistan kärjessä.

Sunsissa pelaavat ennestään muun muassa supertähdet Kevin Durant ja Devin Booker. Siirtospekulaatioissa Suns olisi uhraamassa varausvuorojen lisäksi pelimerkiksi takamies Bradley Bealin.

Utahin kuluva kausi on ollut surkea. Se on voittanut vain kymmenen ottelua 41:stä, mikä on liigan toiseksi heikoin saldo. Suomalaistähti Markkanen on ollut paljon sivussa vammojen takia.